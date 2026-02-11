ممثلة شهيرة تخسر معركتها مع السرطان! (صور)

A+
توفيت الممثلة التركية شيڤغا غيريز، التي اشتهرت بدورها في مسلسل "وادي الذئاب"، عن عمر ناهز 56 عاماً، بعد معركة مع مرض السرطان.
وكانت غيريز أعلنت عن إصابتها بمرض السرطان قبل عدة أشهر، وبدء رحلة علاجها، وقالت: لقد بدأت حربنا مع السرطان. سنودّعه بأفضل طريقة بإذن الله.
وكانت طلبت الممثلة التركية من جمهورها الدعاء لها، لكنها توفيت اليوم.
Allah Rahmet Eylesin 🙏— ULUSER (@uluser) February 10, 2026
Kurtlar Vadisi'ndeki "Cerrahpaşalılar'ın Ablası" rolüyle tanınan Şıvga Gerez, hayatını kaybetti.
Gerez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. pic.twitter.com/WMrePFzfdf