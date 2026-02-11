living cost indicators
اختفاء والدة إعلامية شهيرة.. وصورة من ليلة خطفها

11
FEBRUARY
2026
تحقق السلطات الأميركية في اختفاء نانسي جوثري منذ نحو أسبوع وكشفت عن أول صور من كاميرا مراقبة تظهر رجلاً ملثما في مدخل منزلها في الليلة التي اختفت فيها، في الوقت الذي كثفت قوات إنفاذ القانون وأسرتها الدعوات للسكان لتقديم المساعدة بعد أكثر من أسبوع من البحث.

ولم تحدد السلطات التي تبحث عن والدة مقدمة برنامج "توداي" سافانا جوثري أي مشتبه بهم أو أشخاصاً مثيرين للاهتمام في هذه القضية. كما لم يتضح ما إذا كانت نانسي جوثري لا تزال حية.

ونشر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. آي.") الصور عبر منصة "إكس" أمس الثلاثاء.

وكتب باتل: "تمت استعادة الفيديو من بيانات متبقية في الأنظمة الخلفية"، مشيراً إلى أن الصور أظهرت "عنصراً مسلحاً يبدو أنه تلاعب بالكاميرا المثبتة في الباب الأمامي لمنزل نانسي جوثري صباح يوم اختفائها".

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره مكتب التحقيقات الاتحادي شخصاً يحمل حقيبة ظهر، ويرتدي قميصاً طويل الأكمام وبنطلوناً يمشي حتى الباب ويحاول إخفاء كاميرا بقفاز قبل أن يستدير للخلف، وينتزع بعض النباتات ثم يضعها أمام الكاميرا.
