living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كشف لغز الوفاة... إليكم السبب الرسمي لرحيل الممثلة الشهيرة!

10
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت وثائق رسمية أميركية عن سبب وفاة الممثلة الكندية كاثرين أوهارا، بعد أيام من إعلان رحيلها، حيث توفيت في 30 كانون الثاني داخل أحد مستشفيات مدينة لوس أنجلوس، نتيجة انسداد رئوي، فيما أُدرج سرطان المستقيم كسبب صحي طويل الأمد، إذ كانت تتلقى العلاج منه منذ آذار 2025.

وبرحيل أوهارا، خسر الوسط الفني واحدة من أبرز أيقونات الكوميديا في هوليوود، بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من خمسة عقود، تركت خلالها بصمة استثنائية في السينما والتلفزيون، وجعلتها من أكثر الوجوه المحبوبة عالمياً.

وُلدت كاثرين أوهارا في مدينة تورونتو الكندية عام 1954، ونشأت في عائلة كبيرة تضم سبعة أبناء، وبدأ شغفها بالتمثيل مبكراً من خلال العروض المدرسية، قبل أن تلتحق بمسرح Second City في تورونتو، حيث شكّلت تلك المرحلة نقطة التحول الأبرز في مسيرتها الفنية، وشاركت خلالها نخبة من نجوم الكوميديا.

انطلقت بعدها في رحلة فنية لامعة، قدّمت خلالها أعمالًا سينمائية خالدة، من بينها Home Alone بجزأيه، حيث جسدت دور والدة الطفل "كيفن"الذي أدّاه ماكولي كولكين، إضافة إلى فيلم Beetlejuice، وأعمال أخرى رسخت حضورها في ذاكرة الجمهور.

كما عُرفت بتعاونها المتكرر مع المخرج كريستوفر غيست في أفلامه الساخرة، مثل Best in Show وWaiting for Guffman وA Mighty Wind، إلى جانب مشاركات صوتية لافتة في أفلام رسوم متحركة شهيرة.

وشهدت مسيرة أوهارا انتعاشة فنية قوية في العقد السادس من عمرها، مع دورها الأيقوني بشخصية "مويرا روز" في مسلسل Schitt’s Creek، الذي نالت عنه جائزة إيمي لأفضل ممثلة كوميدية عام 2020، في أداء اعتُبر من أبرز أدوار الكوميديا التلفزيونية في السنوات الأخيرة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout