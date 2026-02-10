كشف لغز الوفاة... إليكم السبب الرسمي لرحيل الممثلة الشهيرة!

A + A -

كشفت وثائق رسمية أميركية عن سبب وفاة الممثلة الكندية كاثرين أوهارا، بعد أيام من إعلان رحيلها، حيث توفيت في 30 كانون الثاني داخل أحد مستشفيات مدينة لوس أنجلوس، نتيجة انسداد رئوي، فيما أُدرج سرطان المستقيم كسبب صحي طويل الأمد، إذ كانت تتلقى العلاج منه منذ آذار 2025.

وبرحيل أوهارا، خسر الوسط الفني واحدة من أبرز أيقونات الكوميديا في هوليوود، بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من خمسة عقود، تركت خلالها بصمة استثنائية في السينما والتلفزيون، وجعلتها من أكثر الوجوه المحبوبة عالمياً.

وُلدت كاثرين أوهارا في مدينة تورونتو الكندية عام 1954، ونشأت في عائلة كبيرة تضم سبعة أبناء، وبدأ شغفها بالتمثيل مبكراً من خلال العروض المدرسية، قبل أن تلتحق بمسرح Second City في تورونتو، حيث شكّلت تلك المرحلة نقطة التحول الأبرز في مسيرتها الفنية، وشاركت خلالها نخبة من نجوم الكوميديا.

انطلقت بعدها في رحلة فنية لامعة، قدّمت خلالها أعمالًا سينمائية خالدة، من بينها Home Alone بجزأيه، حيث جسدت دور والدة الطفل "كيفن"الذي أدّاه ماكولي كولكين، إضافة إلى فيلم Beetlejuice، وأعمال أخرى رسخت حضورها في ذاكرة الجمهور.

كما عُرفت بتعاونها المتكرر مع المخرج كريستوفر غيست في أفلامه الساخرة، مثل Best in Show وWaiting for Guffman وA Mighty Wind، إلى جانب مشاركات صوتية لافتة في أفلام رسوم متحركة شهيرة.

وشهدت مسيرة أوهارا انتعاشة فنية قوية في العقد السادس من عمرها، مع دورها الأيقوني بشخصية "مويرا روز" في مسلسل Schitt’s Creek، الذي نالت عنه جائزة إيمي لأفضل ممثلة كوميدية عام 2020، في أداء اعتُبر من أبرز أدوار الكوميديا التلفزيونية في السنوات الأخيرة.