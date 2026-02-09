تطورات مقلقة في صحة فنانة شهيرة… ابنتها تكشف فقدانها القدرة على الكلام

living cost indicators
كشفت سوزان، ابنة الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن مستجدات الحالة الصحية لوالدتها بعد عودتها من رحلتها العلاجية في لندن، التي لم تحقق النتائج المرجوّة.
وأوضحت سوزان أن الجلطة الدماغية تركت تأثيرًا كبيرًا على صحة والدتها، مشيرة إلى أن وضعها الصحي صعب ويشكّل عبئًا نفسيًا كبيرًا على العائلة.

وأشارت في تصريحات إعلامية أخيرة، أن والدتها فقدت القدرة على الكلام". 

وعبرت سوزان عن امتنانها لكل من قدم رسائل دعم ودعوات من قِبل جمهور ومحبي حياة الفهد، لافتة إلى أن تلك الرسائل منحت العائلة أملا جديدا.

وأوضحت ابنة حياة الفهد أن رحلة والدتها العلاجية في لندن لم تحقق النتائج المرجوة، الأمر الذي دفع الأسرة إلى العودة إلى الكويت لاستكمال رحلتها العلاجية وسط أسرتها، وهو ما أكده سابقا مدير أعمالها. 

وقالت سوزان إن والدتها تخضع لرعاية طبية دقيقة، معبرة عن أملها في تحسن حالتها الصحية وتماثلها الشفاء. (آرم نيوز) 
