بعد شائعات ارتباطها بوثائق جيفري إبستين.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تهدّد!

9
FEBRUARY
2026
وجّهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم تحذيراً حازماً إلى مروّجي الشائعات والأخبار الكاذبة التي طالتها خلال الساعات الماضية، بعد تداول فيديوات ومحتويات عبر
مواقع التواصل الاجتماعي تزعم ارتباط اسمها بوثائق جيفري إبستين، في ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأصدر المكتب الإعلامي لعجرم بياناً رسمياً نفى فيه بشكل قاطع كل ما يتم تداوله، مؤكداً أن هذه المزاعم تندرج ضمن إطار الافتراء والتشهير المتعمّد، ولا تمتّ للحقيقة بصلة، مشدداً على أن الزج باسم الفنانة في أي ملفات أو جهات مشبوهة هو أمر عارٍ تماماً من الصحة.

وأوضح البيان، الذي نُشر عبر منصة "إكس"، أن المكتب سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أو إعادة تداول هذه الأخبار المضلّلة، أياً كانت الوسيلة، مع التأكيد على عدم التهاون في حماية السمعة والحقوق القانونية.

نانسي عجرم: التجاهل والصمت لا يعنيان أبداً القبول بالواقع
من جهتها، علّقت نانسي عجرم على البيان برسالة مباشرة قالت فيها: "التجاهل والصمت لا يعنيان أبداً القبول بالواقع. وللأسف، بعدما أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي منبراً لأي شخص، لا بد من أن يكون القانون والقضاء هما الفصل".

وتفاعل جمهور نانسي عجرم بشكل واسع مع البيان، معبّرين عن دعمهم لها ومستنكرين حملات التشهير التي تستهدف الفنانين عبر أخبار مفبركة وشائعات لا تستند إلى أي مصادر موثوقة.
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
