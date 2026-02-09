عقوبات على إعلامية شهيرة وإيقاف برنامجها

A + A -

‏أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، عن فرض عقوبات على الإعلامية مروة هاشم وقناة "عراق الحدث" بسبب مخالفات رُصدت في برنامج "صوت شعب".وذكرت الهيئة، في بيان رسمي، نقلته وسائل إعلام محلية، أن العقوبات شملت إيقاف بث برنامج "صوت شعب" لمدة 30 يومًا، ومنع ظهور مقدمته الإعلامية مروة هاشم على الشاشة لمدة 90 يومًا.وأضاف البيان أن الإجراءات تضمنت إلزام قناة "عراق الحدث" بحذف الحلقة محل المخالفة، التي تضمنت إساءة إلى أحد ضباط وزارة الداخلية العراقية، إلى جانب تقديم اعتذار رسمي وعلني لكل من وزارة الداخلية والضابط المُتضرر.وأوضحت الهيئة أن العقوبات استندت إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب الأمر الإداري رقم 952 الصادر في 26 آذار 2025، وذلك عقب رصد مخالفات جسيمة وفادحة لقواعد البث الإعلامي المعتمدة، في الحلقة التي بُثت بتاريخ 27 كانون الثاني 2026 من برنامج "صوت شعب".وأشار البيان إلى أن المخالفات المنسوبة للبرنامج شملت التحريض على العنف، ومخالفة قواعد الآداب والذوق العام، وترويج مواد كاذبة وباطلة، فضلًا عن عدم تحري الدقة والشفافية في نقل المعلومات، بما يُعد خرقًا صريحًا لقواعد هيئة الإعلام والاتصالات المنصوص عليها.كما أورد البيان أن البرنامج تبنى، في الحلقة المُشار إليها، ترويج محتوى بصري مزيف منقول عن منصات التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات غير أخلاقية طالت أحد ضباط وزارة الداخلية، ما أسهم في تضليل الرأي العام والإضرار بسمعة المؤسسة الأمنية الوطنية، وفقًا للبيان.