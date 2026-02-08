living cost indicators
تعيين ربى ابراهيم رئيسا تنفيذيا لقناة "الغد"

8
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن مجلس إدارة قناة الغد الإخبارية عن تعيين الإعلامية ربى إبراهيم رئيسًا تنفيذيًا للقناة، على أن تباشر مهامها من المقر الرئيسي للقناة في القاهرة.

ويأتي هذا التعيين في سياق عملية إعادة هيكلة شاملة انطلقت منذ عدة أشهر، وتهدف إلى مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، ولا سيما في مجالي الإعلام الرقمي والبث التلفزيوني، بما يعزز الابتكار والتطوير، ويضمن استمرار قناة الغد ضمن مصاف القنوات الإخبارية الرائدة في المنطقة.

وورد في إعلان مجلس الإدارة أن: " تعيين ربى إبراهيم يعد خطوة استراتيجية ضمن مسار التطوير المؤسسي الذي تنتهجه القناة، في مرحلة تتطلب قيادة تنفيذية تجمع بين الخبرة الإعلامية العميقة، والرؤية المستقبلية، والقدرة على إدارة التحول الرقمي والتشغيلي بكفاءة عالية، بما يحافظ على الهوية التحريرية للقناة ويعزز تأثيرها الإقليمي.”

وتتمتع ربى إبراهيم بخبرة دولية واسعة تمتد لسنوات طويلة في قيادة التحول المؤسسي والابتكار عبر منصات البث التقليدية والمنصات الرقمية، إضافة إلى سجل مهني حافل في تطوير الاستراتيجيات الإعلامية وقيادة تنفيذها، بما يرفع من كفاءة الأداء التحريري والتشغيلي، ويوسّع الحصة السوقية، ويعزز استدامة المؤسسات الإعلامية في بيئة إعلامية شديدة التغير والتنافس.

وشغلت إبراهيم منذ أبريل 2022 منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة BLINX في دبي، إحدى أوائل مراكز الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقبل ذلك، أمضت نحو عشرين عامًا في شبكة “العربية” في دبي، تدرجت خلالها في عدة مناصب، وأشرفت على العمليات التشغيلية الشاملة. وقالت إبراهيم: “يشرفني الانضمام إلى قناة الغد، والبناء على رصيدها المهني ودورها المؤثر في نقل الخبر العربي، وأتطلع إلى العمل مع فريق القناة لتعزيز التكامل بين المحتوى والتحول الرقمي، وتطوير نموذج إعلامي مستدام يواكب تطلعات الجمهور ويوازي التحديات المتسارعة في صناعة الإعلام.”

وتحمل إبراهيم درجة الماجستير في الدراسات الدولية من جامعة بيرزيت، ودرجة البكالوريوس في اللغات الحديثة والترجمة من جامعة ليون الثانية (Lumière Lyon II) في فرنسا.

ويأتي هذا التعيين في وقت عززت فيه قناة الغد حضورها التحريري خلال السنوات الأخيرة، لتصبح مصدرًا رئيسيًا للخبر العربي، لا سيما في الأراضي الفلسطينية، حيث تميزت بتغطيتها المتواصلة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات المتصاعدة، عبر شبكة مراسلين واسعة وفاعلة منذ أحداث السابع من أكتوبر.

نبذة عن قناة الغد الإخبارية:

قناة الغد هي قناة إخبارية عربية فضائية ناطقة باللغة العربية، انطلقت في بدايتها من لندن في المملكة المتحدة، قبل أن تنقل عمليات البث الرئيسية إلى القاهرة في جمهورية مصر العربية عام 2015. تقدم القناة تغطية إخبارية شاملة وبرامج تحليلية متخصصة عبر شاشتها ومنصاتها الرقمية، وتعتمد على شبكة مراسلين تغطي مناطق النزاع والنقاط الجيوسياسية الحساسة، مع تركيز على التحليل والتخصص وتعدد وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية.
{{article.title}}
