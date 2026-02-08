فنانة إلى التحقيق... ما القصّة؟

A + A -

أوقفت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان مصطفى كامل المطربة الشعبية دنيا الألفي عن مزاولة نشاطها الفني، مع إحالتها إلى التحقيق.

وجاء القرار بعد تداول مقطع فيديو تظهر فيه دنيا الألفي خلال إحيائها حفل زفاف وهي تدخل في مشادة مع أحد الحضور بألفاظ نابية، قبل أن تبصق عليه، ما أثار استياء عدد من المدعوين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، وقعت الحادثة أثناء وجود المطربة على خشبة المسرح، حيث تصاعد التوتر بينها وبين أحد المعازيم، ما أدى إلى توقفها عن استكمال فقرات الحفل وسط حالة ارتباك بين الحضور.

وتباشر النقابة التحقيق في ملابسات الواقعة تمهيدا لاتخاذ ما تراه مناسبا وفق اللوائح المنظمة لسلوك الأعضاء.