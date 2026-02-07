living cost indicators
"ولعت" بين ممثلين شهيرَين؟

قام الفنان السوري سامر المصري بالرد على جدل مقارنة شخصيته في مسلسل "النويلاتي" الذي سيعرض في رمضان 2026 بشخصية زميله باسم ياخور في مسلسل " العربجي" الذي عُرض في 2023 و2024.

وأطل المصري في المقطع الدعائي في المسلسل الجديد وهو في خضم حرب انتقام كبرى وصراع متفجر مع كبار التجار في مهنة "حياكة نول الحرير المستخرج من دودة القز" في بيئة محلية شامية خالصة، وهو ما اعتبره كثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي "شبيها بالجو العام" لتجربة "العربجي".

وقال المصري: "لا أعتقد أن هناك مجالا للمقارنة بين العملين، مع احترامي الشديد لصناع العربجي ولكل ما قدموه في هذا المسلسل".

وأضاف: "ما يميّز النويلاتي هو حجم العناية بالتفاصيل، من حيث الاهتمام الأكبر والقيمة المضافة بالديكور والملابس والإضاءة وطريقة التصوير، وهو ما يمكن أن يلمسه المشاهد ويشعر به من المقطع الدعائي للعمل".

وتابع: "على مستوى المضمون، لدينا قصة حلوة مكتوبة بطريقة جميلة تدور في حقبة وبيئة شديدتي الخصوصية وتم إظهارهما بشكل جيد مع روح حلوة بين فريق العمل"، مشيرا إلى أنه "لا يرى المقارنة بين الأعمال الفنية شيئا مجديا".

