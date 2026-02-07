ممثل لبناني يُهاجم العمل الذي يُشارك فيه! (صورة)

A + A -

في تصرف أثار العديد من الاستغراب والاستهجان، كتب الممثل بيتر سمعان منشورا عبر خاصية الستوري على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام قال فيه "

فادي إبراهيم راح.. خلص تركوا يرتاح مطرح ما هوي .. سر وقدر من بطولتي مع رهف عبدالله اقتصى التوضيح".

ويبدو ان سمعان مستاء من الترويج لمسلسل "سرّ وقدر" الذي سيُعرض عبر شاشة الـ lbci في شهر رمضان بلقطات تتصدّرها مشاهد للممثل الراحل فادي إبراهيم وذلك كتحية إلى مسيرته.

وانهالت انتقادات ومهاجمة الجمهور لبيتر سمعان، معتبرين ان ما قام به غير مبرر، لاسيما وان الراحل فادي إبراهيم كان من أبرز وجوه الدراما اللبنانية لاسيما في حقبة التسعينيات.

علما ان مسلسل "سر وقدر" كان آخر مسلسل شارك فيه قبل ان يغيبه الموت.