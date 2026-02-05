لأّنها رفضت الإقامة معه.. هذا ما فعله أب بمنزل ابنته! (فيديو)

A + A -

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام والدها بهدم منزلها باستخدام جرافة صغيرة في محافظة كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام والدها بهدم منزلها باستخدام جرافة صغيرة في محافظة

وأظهرت التحريات ضبط المتهم والجرافة المستخدمة.

وبمواجهة الأب أقر بما حدث، مبرراً تصرفه برفضه إقامة ابنته بمفردها داخل المنزل، ورغبته في إقامتها بصحبته ضمن أسرتها.

وتم التحفظ على المركبة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين.