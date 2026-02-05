جراحة طارئة لنجم شهير بعد إصابة خطيرة تعرض لها! (صورة)

A + A -

خضع النجم العالمي تشانينج تاتوم لعملية جراحية دقيقة لعلاج خلع حاد في الكتف، وهي الإصابة التي وصفها بالصعبة والمؤلمة دون أن يكشف عن مسبباتها الحقيقية حتى الآن.

حيث فاجأ تاتوم جمهوره بنشر صور من داخل المستشفى بملابس الجراحة وصوراً للأشعة السينية تظهر انفصال مفصل الكتف وتثبيته بمسمار طبي، معلقاً بنبرة هادئة أن الأمر مجرد يوم عادي رغم خطورة الوضع، وتأتي هذه الجراحة في وقت يترقب فيه الجمهور معرفة ما إذا كانت مرتبطة بإصابته السابقة أثناء تصوير فيلم "أفنجرز" العام الماضي، خاصة وأن تاتوم معروف بأدواره البدنية الشاقة ومشاهده الخطيرة في أحدث أعماله السينمائية مثل فيلم "روفمان" الذي يؤدي فيه دور جندي ولص محترف.

وبالتزامن مع محنته الصحية يعيش النجم الهوليودي حالة من الانتعاش الفني بعد اكتساح فيلمه الجديد "جوزفين" لجوائز مهرجان صندانس السينمائي وترشيحه المبكر لجوائز الأوسكار، مما دفع محبيه وزملاءه في الوسط الفني إلى غمره برسائل الدعم والتهنئة بنجاح العملية الجراحية قبل أن يقرر إغلاق خاصية التعليقات على منشوراته مؤقتاً للتركيز على فترة التعافي.