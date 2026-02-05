living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جراحة طارئة لنجم شهير بعد إصابة خطيرة تعرض لها! (صورة)

5
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خضع النجم العالمي تشانينج تاتوم لعملية جراحية دقيقة لعلاج خلع حاد في الكتف، وهي الإصابة التي وصفها بالصعبة والمؤلمة دون أن يكشف عن مسبباتها الحقيقية حتى الآن.

حيث فاجأ تاتوم جمهوره بنشر صور من داخل المستشفى بملابس الجراحة وصوراً للأشعة السينية تظهر انفصال مفصل الكتف وتثبيته بمسمار طبي، معلقاً بنبرة هادئة أن الأمر مجرد يوم عادي رغم خطورة الوضع، وتأتي هذه الجراحة في وقت يترقب فيه الجمهور معرفة ما إذا كانت مرتبطة بإصابته السابقة أثناء تصوير فيلم "أفنجرز" العام الماضي، خاصة وأن تاتوم معروف بأدواره البدنية الشاقة ومشاهده الخطيرة في أحدث أعماله السينمائية مثل فيلم "روفمان" الذي يؤدي فيه دور جندي ولص محترف.

 

وبالتزامن مع محنته الصحية يعيش النجم الهوليودي حالة من الانتعاش الفني بعد اكتساح فيلمه الجديد "جوزفين" لجوائز مهرجان صندانس السينمائي وترشيحه المبكر لجوائز الأوسكار، مما دفع محبيه وزملاءه في الوسط الفني إلى غمره برسائل الدعم والتهنئة بنجاح العملية الجراحية قبل أن يقرر إغلاق خاصية التعليقات على منشوراته مؤقتاً للتركيز على فترة التعافي.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout