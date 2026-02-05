living cost indicators
حادث سير "مروّع" يدخل فنانة شهيرة في حالة حرجة! (صورة)

5
FEBRUARY
2026
تعرضت الفنانة المصرية الشابة نهال القاضي لحادث سيارة، نُقلت على إثره إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، حيث ترقد لتلقي الرعاية الطبية.

وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إن الحالة الصحية لنهال القاضي صعبة، مشيراً إلى أنها لا تزال تخضع لفحوصات طبية لمعرفة تفاصيل وضعها الصحي، ودعا الجمهور إلى الدعاء لها.

من جهتها، أوضحت إحدى صديقات الفنانة عبر منشور على موقع "فيسبوك" أن نهال دخلت في غيبوبة عقب الحادث، وأن الفحوصات الأولية كشفت عن إصابتها بارتجاج في المخ، وتهتك في الرئة، إلى جانب كسور في مناطق متفرقة من الجسد.

القبض على السائق

وأضافت أن الجهات الأمنية ألقت القبض على سائق السيارة المتسبب في الحادث، ومن المقرر إحالته إلى النيابة العامة خلال الساعات المقبلة للتحقيق.

يُذكر أن نهال القاضي عضو بنقابة المهن التمثيلية منذ عام 2016، وحاصلة على دبلوم دراسات عليا من أكاديمية الفنون الشعبية شعبة النقد الفني، وشاركت في عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة التابعة لوزارة الثقافة.

العربية
