بالصورة - مصمم لبناني شهير يغضب الجزائريين.. والسبب؟!

أثار المصمم اللبناني زهير مراد، غضب الجزائريين الذين اتهموه، بـ"استيحاء واحدة من تصاميمه التي عرضها في "أسبوع الموضة في باريس" من لباس "الكاراكو" التقليدي الشهير.فبمجرد نشر التصميم على الصفحة الرسمية لمؤسسته، انهالت التعليقات من طرف الجزائريين، الذين أشاروا إلى الشبه الكبير بين التصميم وبين اللباس التقليدي المنحدر من منطقة العاصمة الجزائر، وهو "الكاراكو"، حيث اِتهم العديد منهم المصمم اللبناني باستيحاء تصميمه دون الإشارة إلى المصدر.حجب التعليقاتوبعد ساعات من التعليق الكبير على صورة اللباس الذي يشبه "الكاراكور"، قامت إدارة مؤسسة المصمم "زهير مراد" بحجب التعليقات على المنشور.عن ذلك أوضح المصمم الجزائري، سليمان عينوس لـ"العربية/الحدث"، بأنَّ "الكاراكو هو لباس معروف في الجزائر، مصنوع من "القطيفة"، أو المخمل، المطرز بخيوط مكن الذهب، التي يطلق عليها محليا الفتلة أو المجبود، ويتم ارتداؤه مع "سروال الشلقة" و"السروال لمدور"، وهي ألبسة تقليدية من التراث الجزائري.كما أضاف قائلا: "يعود اللباس إلى الثقافة الأندلسية وكذلك العثمانية، ثم تطوَّر منذ القرن الخامس عشر، في ولاية العاصمة الجزائر، حيث تمَّ اِستلهامه من لباس الفقراء".