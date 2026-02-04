الموت يؤلم فنانتين.. الأولى ترثي والدتها برسالة مؤثرة والثانية تنعى والدها! (صورة)

A + A -

ورثت الفنانة نورهان والدتها، والتي توفيت أمس الثلاثاء برسالة أعربت من خلالها عن حزنها الكبير لوفاتها، طالبة من الجميع الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، معلنة أن العزاء مقتصر على الهاتف فقط.

ونشرت نورهان عبر حسابها على "فيسبوك" صورة لها مع والدتها وعلّقت عليها قائلة: "ماتت من كنت أُكرم من أجلها.. اسألكم الدعاء.. اللهمَّ يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي في قبرها من فضلِك العظيم وجودك الواسع، وأنزلها منازل الشهداء والصديقين في قبرها، ومدّ لها مد البصر وأنر طريقها، واكفها جوابِ الملكين، وثبّتها عند النزول في لحدِها، اللهمَّ اكفها كل هول دون الجنة حتى تبلِّغها إياها، وأسبِغ عليها من سترك يا ستار".

وأضافت: "اللهمَّ اجعل مستقر أمي في الجنانِ فهي المنزلةِ التي تطفئ من قلوبنا نار فراقها بالدنيا، وهي العزاء والسلوى التي نتصبّر بها حتى نلقاها عند حوض الحبيب نشرب معها شربة الكوثر من يديه الشريفة صلى الله عليه وسلم.. العزاء تليفونيا فقط".

من جهتها، أعلنت الفنانة علا رشدي عن وفاة والدها الوزير المفوض التجاري الدكتور محمد رشدي عبد القادر حسن، وذلك في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء.

ونعت علا والدها بآيات قرآنية حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي الى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)}.. توفي الى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الوزير المفوض التجاري الدكتور محمد رشدي عبد القادر حسن، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان".