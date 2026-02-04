شيرين عبد الوهاب تُهدّد.. ما القصة؟

A + A -

أفيد خلال الساعات الماضية ان الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تنازلت بالبيع عن قناتها الخاصة في "يوتيوب" ما أثار حالة من الجدل.وأصدره محامي شيرين المستشار ياسر قنطوش، بيانا نشرته شيرين عبر صفحتها الخاصة في "إنستغرام"، وجاء فيه: "بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية الرقم 455 لسنة 2025 جنح اقتصادي البساتين، والمقيدة ضد المسؤول عن إدارة صفحات الفنانة شيرين عبدالوهاب، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاتهامة بالاستيلاء على قناة "يوتيوب" المسماة Sherine Abd-Wahab والتربح من إدارته لتلك القناة، وحيث إن التحقيقات ما زالت مستمرة، وقد تداولت العديد من المواقع المختلفة على السوشيال ميديا بيع أحد الأشخاص تلك الصفحة، وقد سبق وأن تقدّم ذلك الشخص ببلاغ ضد الفنانة وصدر حكم نهائي بات ببراءتها من الاتهام المنسوب إليها، ومنذ ذلك الوقت وهو يحاول التربّح من استيلائه على القناة؛ فإن مكتب المستشار ياسر قنطوش، المحامي بالنقض يحذّر من التعامل مع أي من الصفحات الخاصة بالفنانة شيرين عبد الوهاب، سواء يوتيوب أو تيك توك أو X".وحذّر قنطوش من الانصياع وراء الأخبار الكاذبة، مؤكداً "أن الفنانة لم تبع في يوم من الأيام أياً من الصفحات الخاصة بها، حيث إنها مملوكة للفنانة وحدها، وهذا ثابت في محاضر رسمية وتحقيقات النيابة العامة، ولا يجوز لأي شخص غيرها التعامل مع الصفحات، وأن مكتبنا سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يتعامل مع تلك الصفحات بدون الرجوع الى الفنانة أو ممثلها القانوني، وإلا سوف يتعرّض للمساءلة القانونية بسبب تعامله مع تلك الصفحات".