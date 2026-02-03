living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توفي داخل منزله... رحيل فنان شهير بعد مسيرة طويلة! (صورة)

3
FEBRUARY
2026
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توفي نجم الروك الأميركي تشاك نيغرون، أحد مؤسسي فرقة Three Dog Night، عن عمر ناهز 83 عامًا وذلك بعد مسيرة موسيقية طويلة ترك في تاريخ الروك.

ويُعد نيغرون الصوت الرئيسي للفرقة، وأحد أبرز كتّاب أغانيها، وأسهم بصوته المميز في نجاح عدد من أشهر أعمالها، من بينها Joy to the World وOne وAn Old Fashioned Love Song، التي تصدرت قوائم المبيعات في الولايات المتحدة وبريطانيا خلال أواخر ستينيات القرن الماضي وبدايات السبعينيات.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام أميركية، توفي نيغرون داخل منزله في حي ستوديو سيتي بمدينة لوس أنجلوس، متأثرًا بمضاعفات قصور القلب ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

وخلال سنواته الأخيرة، عانى الفنان الراحل من مرض الانسداد الرئوي المزمن لما يقرب من 3 عقود، كما أسهمت جائحة كوفيد-19 في ابتعاده الكامل عن الساحة الفنية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout