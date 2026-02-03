توفي داخل منزله... رحيل فنان شهير بعد مسيرة طويلة! (صورة)

A + A -

توفي نجم الروك الأميركي تشاك نيغرون، أحد مؤسسي فرقة Three Dog Night، عن عمر ناهز 83 عامًا وذلك بعد مسيرة موسيقية طويلة ترك في تاريخ الروك.

ويُعد نيغرون الصوت الرئيسي للفرقة، وأحد أبرز كتّاب أغانيها، وأسهم بصوته المميز في نجاح عدد من أشهر أعمالها، من بينها Joy to the World وOne وAn Old Fashioned Love Song، التي تصدرت قوائم المبيعات في الولايات المتحدة وبريطانيا خلال أواخر ستينيات القرن الماضي وبدايات السبعينيات.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام أميركية، توفي نيغرون داخل منزله في حي ستوديو سيتي بمدينة لوس أنجلوس، متأثرًا بمضاعفات قصور القلب ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

وخلال سنواته الأخيرة، عانى الفنان الراحل من مرض الانسداد الرئوي المزمن لما يقرب من 3 عقود، كما أسهمت جائحة كوفيد-19 في ابتعاده الكامل عن الساحة الفنية.