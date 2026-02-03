living cost indicators
ضبط فنان شهير بتهمة التعدي على فتاة أجنبية!

3
FEBRUARY
2026
باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيق مع الفنان محمود حجازي، بعد إلقاء القبض عليه على خلفية اتهامه بالتعدي على فتاة أجنبية داخل أحد الفنادق بدائرة قسم بولاق أبو العلا، وذلك عقب بلاغ رسمي تقدمت به الشاكية، لتبدأ الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة التي تعود إلى مطلع يناير الماضي.

وكشفت التحقيقات الأولية أن البلاغ ورد من فتاة نمساوية الجنسية، تعمل ميكاب أرتيست، وتقيم بالفندق نفسه محل الواقعة، حيث حررت محضرًا حمل رقم 744 لسنة 2026 جنح بولاق أبو العلا، أفادت فيه بتعرضها للتعدي الجنسي من قبل الفنان دون إرادتها، مؤكدة أنه كان في حالة سُكر وقت الواقعة، والتي وقعت بتاريخ 6 يناير الماضي.

وأوضحت الشاكية في أقوالها أنها ترددت في الإبلاغ عن الواقعة خلال الفترة الماضية، بسبب تعرضها لتهديدات متكررة من المتهم، وهو ما دفعها في النهاية إلى التوجه لشرطة السياحة وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

بدوره أقر الفنان محمود حجازي بتعرفه على الفتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه التقى بها داخل غرفتها بالفندق قبل نحو شهر، بدعوى وجود علاقة عمل تجمع بينهما، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للتحقق من صحة تلك الأقوال.

ولا تزال النيابة العامة تواصل التحقيق في الواقعة، مع تكثيف التحريات الأمنية لكشف ملابسات الحادث والتأكد من مدى صحة الاتهامات، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
