كانت برفقة شقيقها.. وفاة فنانة بعد تعرضها لحادث سير مروع! (صورة)

A + A -

تعرّضت الفنانة التونسية سهام قريرة لحادث سير مروع في مصر ما أدى إلى وفاتها.

ونعت النقابة التونسية للمهن الموسيقية، اليوم الثلاثاء، قريرة في بيان قائلة: "بقلوب صابرة محتسبة تلقينا نبأ وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة، وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أفراد العائلة، سائلين الله أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي وقت سابق، كشف ماهر همامي، نقيب المهن الموسيقية في تونس، عن تطورات قريرة بعد تعرضها لحادث سير خطير خلال تواجدها في مصر.

وكتب في بيان على "فيسبوك": "تعلم النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة أن الفنانة التونسية سهام قريرة قد تعرضت لحادث مرور خطير رفقة شقيقها، وانقطعت أخبارها عن عائلتها في تونس منذ وقوع الحادث".