بعد خضوعه لعملية جراحية... فنان شهير يُحيي حفلًا على كرسي! شاهد الفيديو

انتشر فيديو للفنان المصري هاني شاكر من ظهوره الأول على خشبة المسرح، وذلك بعد خضوعه لجراحة في العمود الفقري، حيث أحيا حفلًا غنائيًا برفقة الفنان اللبنانب وائل جسار مؤخرا في الإمارات.

وأطل شاكر خلال الحفل جالسًا على كرسي طوال فقراته الغنائية، التزامًا بتعليمات الأطباء بعدم الوقوف أو بذل مجهود بدني، في مشهد لاقى تعاطفًا واسعًا من جمهوره.

وحرص شاكر على توثيق لحظات من الحفل موجّهًا رسالة مؤثرة قال فيها: "بالرغم من الظروف الصعبة اللي بمر بيها لكن وجودكم معايا ده أحلى هدية في الدنيا ربنا إدهالي ربنا ما يحرمني منكم ولا من حبكم".