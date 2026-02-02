living cost indicators
فنانة شهيرة تعرّضت لحادث مروّع (صورة)

2
FEBRUARY
2026
بعد تعرضها لحادث أدى الى كسر في مفصلها أثناء توجهها لأول يوم تصوير لمسلسل جديد، تحدثت الإعلامية المصرية سهير جودة خلال تقديمها برنامج "الستات" بمشاركة الإعلامية مفيدة شيحة عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة سوسن بدر. 

وأشارت جودة إلى أن بدر تعثرت عند عتبة صغيرة ووقعت، وتم نقلها على الفور الى المستشفى بواسطة الإسعاف، حيث قرر الأطباء إجراء عملية عاجلة.

وأضافت أن العملية نجحت، إلا أن سوسن ما زالت تعانى من ألم شديد، ومع استقرار حالتها قد تُغادر المستشفى اليوم، لكنها ستحتاج لفترة طويلة دون حركة للساق المتأثرة.

وكانت بدر قد تعرضت لسقوط مفاجئ أثناء سيرها في وسط القاهرة، مما أدى الى إصابتها في الفخذ الأيمن، وعلى الفور تم نقلها الى مستشفى الهلال بواسطة سيارة إسعاف، قبل أن يتم تحويلها لاحقاً الى مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين، حيث خضعت للفحوص الطبية اللازمة، وتم عرضها على جرّاح عظام، والذي بعد الكشف عليها، قرر إجراء عملية جراحية لتركيب دعامة في الفخذ الأيمن.
 
