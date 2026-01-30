فنان قدير يدخل في غيبوبة... وهذا وضعه الصحيّ!

A + A -

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، عن نقل الفنان محيي إسماعيل من المستشفى إلى دار رعاية كبار الفنانين، بعد استقرار حالته الصحية.

وأكدت النقابة، في بيان، أن قرار نقل إسماعيل من المستشفى إلى دار رعاية الفنانين يأتي في إطار "حرصها الدائم على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة بأعضائها من كبار الفنانين".



وكان الفنان قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى في كانون الاول الماضي، ودخل في غيبوبة نتيجة جفاف شديد وقصور في وظائف الكلى، على خلفية مضاعفات مرض السكري، وخضع على إثرها للعلاج لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية.