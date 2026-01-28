90 ألف دولار لليلة الواحدة.. هذه شروط فنان لبناني شهير لإحياء حفلات الأعراس في مصر!

A + A -

أوردت وسائل إعلام مصرية شروط وضعها الفنان راغب علامة لإحياء حفلات الأفراح في القاهرة تضمنت تفاصيل حول الأجر، والنقل، والإقامة، وشروط الدفع، بالإضافة إلى المتطلبات الفنية، بحسب المواقع المصرية.في ما يتعلق بالاجر، حدد راغب أجره بـ90 ألف دولار أميركي لكل حفل، إضافة إلى تذكرة طيران درجة أولى له، و15 تذكرة طيران اقتصادية للفريق المرافق له (بيروت/القاهرة/بيروت). ويشمل النقل سيارة فاخرة (كاديلاك إسكاليد 2022/2023 أو ما شابه) وحافلة مجهزة بمقطورة للشحن للفرقة.وتأمين جناح رئاسي وغرفتين فرديتين له في فندق 5 نجوم، مع توفير الطعام والمشروبات (باستثناء المكالمات الهاتفية). أما عن شروط الدفع فـ 50 بالمئة عند الموافقة النهائية عن طريق التحويل المصرفي، و25 بالمئة قبل 10 أيام من الوصول عن طريق التحويل المصرفي أيضا، و25 بالمئة عند الوصول نقداً.