living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الموت يفجع إعلامية لبنانية!

26
JANUARY
2026
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نعت الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان والدها جونيل، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، عبّرت فيها عن حزنها العميق لفقدانه واصفة اياه بـ"بطلها الخارق".
وفي التفاصيل شاركت جويل متابعيها كلمات موجعة في وداع والدها، عبّرت فيها عن قسوة المرض وألم الفقد، معتبرة أن السرطان سرق منها أغلى ما تملك، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا من الجمهور.
وتحدثت جويل عن صفات والدها الإنسانية، مؤكدة أنه كان مصدر الفرح والقوة في حياتهم، رجلًا شجاعًا ونبيلًا، يضع راحة الآخرين قبل راحته، حتى في أصعب لحظات مرضه.
وأشارت إلى أن والدها غرس في أبنائه أجمل القيم، وترك بصمة عميقة ستظل حاضرة في تفاصيل حياتهم اليومية.

واستعادت جويل ملامح من شخصية والدها، معبّرة عن إعجابها بصوته وحضوره، ومؤكدة أنه كان بالنسبة لها ثروة حقيقية، ليس بما يملك، بل بما منح من حب واهتمام ودعم.
وربطت جويل صفات والدها بأحفاده، موضحة أنها ترى شجاعته ولطفه وملامحه في أطفال العائلة، مؤكدة أن حبه لا يزال يحيط بهم من كل مكان، وأن ذكراه ستبقى حيّة بينهم.
واختتمت جويل رسالتها بكلمات وداع مؤثرة، عبّرت فيها عن حبها الكبير لوالدها، مشيرة إلى أنها ستظل فخورة بانتمائها إليه، وأنه سيبقى حاضرًا في قلبها وبيتها إلى الأبد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout