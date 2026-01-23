بالصورة: دخل إلى المستشفى.. هذا آخر خبر عن وضع النجم اللبناني الكبير

A + A -

كشفت صفحة الممثل السينمائي اللبناني الكبير عصام الشناوي عن الخبر التالي :" بقلوب يملؤها الرجاء والامتنان لله، نُطمئن المحبين على صحة هامة من قامات الفن اللبناني، وأحد أعمدة زمن السينما الجميل، الفنان الكبير عصام الشناوي.بعد وعكة صحية استدعت دخوله العناية الفائقة بمستشفى "سيدة لبنان" في جونيه، تجاوز فناننا الكبير مرحلة الخطر بفضل الله ودعواتكم، وقد انتقل إلى غرفته ليستكمل رحلة التعافي.لم يغب الوفاء عن رفاق الدرب؛ حيث شهدت غرفته توافداً غمر قلبه بالحب، من مجلس نقابة الممثلين والوجوه الفنية والأصدقاء والأقارب وأبناء بلدته زوق مكايل، الذين أتوا ليؤكدوا أن المبدع لا يمرض وحيداً، وأن إرثه يسكن في وجداننا جميعاً.إلى "أبو الفن" في لبنان..سلامة قلبك، ننتظر عودتك بابتسامتك المعهودة وحضورك الذي يملأ الدنيا فناً ورقياً.دعواتنا الصادقة بالشفاء العاجل التام. ❤️"