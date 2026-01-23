بعد تسريب فيلم فاضح لها مع حبيبها.. نجمة شهيرة تخرج عن صمتها! (صورة)

A + A -

بعد عام من نجاح حملتها في تمرير مشروع قانون يوفر الحماية للشباب المحتجزين في المؤسسات الإصلاحية، كشفت الأميركية باريس هيلتون نجمة برنامج "الحياة البسيطة" السابقة البالغة من العمر 44 عامًا عن جانبها الحساس أثناء دعمها لقانون "مكافحة الصور المزيفة الفاضحة والتعديلات غير الرضائية" (قانون ديفايانس).

وعادت باريس مؤخرا إلى مبنى الكابيتول لتشارك تجربتها الشخصية المؤلمة على أمل إحداث تغيير. وقالت: "بالعودة إلى الكابيتول، أشعر بشيء جديد، قوة"، وذلك من خلال وقوفها إلى جانب عضوة الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، التي لعبت دورًا رائدًا في دعم مشروع القانون.

وتابعت: "عندما كنت في التاسعة عشرة من عمري، تم نشر فيديو خاص وحميم لي على الملأ من دون موافقتي. وصفه البعض بالفضيحة، لكنه لم يكن كذلك. لقد كان اعتداءً. لم تكن هناك قوانين تحميني آنذاك، ولم تكن هناك حتى كلمات تصف ما حدث لي. كان الإنترنت لا يزال جديدًا، وكذلك كانت القسوة التي رافقته".

وأضافت باريس: "لقد شتموني، وسخروا مني، وجعلوني مادة للسخرية. استغلوا ألمي لجذب المشاهدات، ثم طلبوا مني الصمت، والمضي قدمًا، بل وحتى أن أكون ممتنة لهذا الاهتمام ،لم يرني هؤلاء الناس كامرأة شابة تم استغلالها. لم يروا الذعر الذي شعرت به، ولا الإذلال، ولا الخزي. لم يسألني أحد عما فقدته - فقدت السيطرة على جسدي، وعلى سمعتي. سُلب مني شعوري بالأمان وقيمتي الذاتية".

وفي السنوات التي تلت تسريب الشريط الجنسي عام 2004 والذي تضمن لقطات لهيلتون وحبيبها السابق ريك سالومون، أشارت سيدة الأعمال الشهيرة إلى أنها "كافحت بشدة لاستعادة تلك الأشياء"، واعتقدت أنها نجحت في ذلك. إلا أنه مع تقدم الذكاء الاصطناعي، أصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى إنتاج محتوى جنسي صريح لأي شخص."

وكشفت هيلتون عن وجود "أكثر من 100 ألف صورة مزيفة لها تم "إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي".