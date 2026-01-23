أنباء عن نقل ممثل شهير جدًا إلى المستشفى... بعد تعرّضه لأزمة صحية مُفاجئة!؟

A + A -

نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي بشكل قاطع ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل الفنان الكبير عادل إمام إلى أحد المستشفيات إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وأكد زكي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وقال: "الزعيم بخير، ويعيش حياته بشكل طبيعي ويقضي وقته مع أحفاده".

وشدد على ضرورة تحري الدقة قبل تداول أخبار تمس الحالة الصحية للفنانين، خاصة الرموز الكبيرة التي تحظى بمحبة جماهيرية واسعة.

وجاءت هذه الشائعة لتعيد إلى الواجهة الاهتمام المتجدد بالحالة الصحية لـ"الزعيم"، في ظل ابتعاده عن الساحة الفنية والإعلامية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يفتح الباب من وقت لآخر أمام أخبار غير دقيقة يتم تداولها عبر منصات التواصل.

وكان الظهور العلني الأخير للفنان عادل إمام في تموز الماضي حين انتشرت صورة عائلية له من حفل زفاف حفيده عادل رامي إمام.