فضيحة في الوسط الفني.. فنان يتسبب بإصابات وكدمات لزوحته! (صور)

تقدمت زوجة الفنان المصري محمود حجازي ببلاغ ضده تتهمه فيه بالاعتداء الجسدي، ما أسفر عن إصابتها بعدة كدمات ودخولها المستشفى.

وحررت رنا زروق، المصرية المقيمة في الولايات المتحدة، محضراً رسمياً ضد زوجها.

وأظهر التقرير الطبي، وفق وسائل إعلام محلية، أن الزوجة تعرضت لسحل واعتداء بالضرب تسبب في إصابات متعددة بالأنف والجبهة اليسرى والذراع والعين اليسرى، واشتراط عرضها على أخصائي رمد.

وتمكنت رنا من العودة إلى مسكن الزوجية بقرار من جهات التحقيق المختصة، بعدما طُردت منه سابقاً، ويأتي ذلك بعد نزاع قضائي حول سفر نجل الزوجين، يوسف، الذي لم يتجاوز الثالثة من عمره، حيث وافقت المحكمة على طلب محمود حجازي بمنعه من السفر رفقة والدته إلى الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية.

وعقد حجازي قرانه على رنا زروق عام 2023، بعد أيام قليلة من إعلان خطوبتهما، وذلك بعد عامين من انفصاله عن الفنانة أسما شريف منير.