فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية.. وتأجيل التصوير! (صورة)

تعرّض الفنان القدير عبد العزيز مخيون لوعكة صحية خلال الساعات الماضية ما اضطره الى الدخول لأحد المستشفيات لإجراء فحوصات طبية، وفضلت الأسرة التكتم على تفاصيل حالته الصحية طالبين من محبيه وأصدقائه.

وتسبب مرض مخيون في تأجيل تصوير مشاهده في الاعمال التي يشارك فيها ضمن الموسم الرمضاني المقبل، حيث إنه يشارك بمسلسل "سوا سوا"، بطولة أحمد مالك وهدى المفتي، ومسلسل "إفراج"، بطولة عمرو سعد .

ويشارك مخيون أيضا في مسلسل "إعلام وراثة" بطولة سهر الصايغ وعمرو عبدالجليل.

وكان مخيون قد أعلن عن انتهاء أزمة نجله في قضية دهس مواطن وهو تحت تأثير المخدرات، ما تسبّب بمصرع شخص في دائرة مركز شرطة أبو حمص.