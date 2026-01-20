بالفيديو: عن ارتباطها بنجم لبناني شهير .. ما كشفته مفاجئ!

A + A -

خرجت ملكة جمال لبنان السابقة بيرلا حرب عن صمتها لوضع حدّ للشائعات التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباطها بالنجم جوزيف عطية، مؤكدة بشكل قاطع أن هذه الأخبار غير صحيحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة. بيرلا أوضحت في موقف حاسم أن ما يجمعها بجوزيف عطية لا يتعدّى حدود الصداقة والاحترام المتبادل، نافية وجود أي علاقة عاطفية أو ارتباط كما تم تداوله. وشدّدت على أن حياتها الخاصة ليست مادة مفتوحة للتأويل أو الاجتهاد، داعية الجمهور ووسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة والمسؤولية قبل تداول أي معلومات تمسّ أشخاصًا وحياتهم الشخصية.