فضيحة ممثل... مسلسل لبنانيّ قد لا يُعرض لهذا السبب!

كشف الصحافيّ إيلي مرعب، أنّ مسلسل "المحافظة 15"، من بطولة الممثلة كارين رزق الله والممثل يورغو شلهوب، قد يخرج من السباق الرمضانيّ، بسبب عدم إلتزام أحد الممثلين اللبنانيين بأوقات التصوير، وانشغاله بشرب الكحول.



وكتب مرعب عبر حسابه على "إكس":



"من بعد خروج مسلسل "كذبة سوداء" للنجمة سيرين عبد النور ومسلسل "ممكن" للنجمة نادين نسيب نجيم من السباق الرمضاني، فيه مسلسل مهدد يصير ايضا خارج السباق الرمضاني بسبب عدم التزام بطل العمل باوقات التصوير لانو غرقان بالشرب والتدخين، بزعل على بعض الممثلين لوين وصّلوا حالن، الناس بتعتبر انهم مغيَّبين ولكن للاسف بالكواليس الامور مختلفة تماما".