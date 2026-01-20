living cost indicators
تدهور حالة فنانة قديرة ونقلها بشكل عاجل إلى المستشفى! (صورة)

20
JANUARY
2026
تعرضت الفنانة والراقصة المصرية القديرة سهير زكي لأزمة صحية حرجة استدعت نقلها بشكل عاجل إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر جنوب مصر.

وأشارت مصادر مقربة من الفنانة المعتزلة لـ "العربية.نت" إلى أن الوعكة الصحية بدأت منتصف الأسبوع الماضي، إثر إصابتها بـ"جفاف حاد" أدى إلى تدهور سريع في مؤشرات أعضائها الحيوية.

وأكد الفريق الطبي المعالج ضرورة وضعها على الأجهزة الطبية لتدارك تداعيات الجفاف، ومنع وصول الحالة إلى مرحلة "الفشل الوظيفي"، خاصة مع معاناة الفنانة من أمراض مزمنة مرتبطة بتقدمها في السن حيث تبلغ من العمر 81 عاماً أبرزها السكري والضغط، بالإضافة إلى مشكلات صحية في العظام والأعصاب.

ورغم خضوعها لبروتوكول علاجي مكثف أدى إلى استقرار "نسبي" في حالتها، إلا أن المصادر أكدت أن الفنانة ما زالت تحت الملاحظة الفائقة، ولن يتقرر نقلها إلى غرفة عادية إلا بعد التأكد التام من استعادة جسدها لوظائفه الطبيعية وقدرته على تجاوز مرحلة الخطر.

وتُعد سهير زكي واحدة من أبرز علامات الفن المصري في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وهي صاحبة الجرأة الفنية الأولى في الرقص على ألحان "كوكب الشرق" أم كلثوم، مما جعلها مدرسة منفردة في عالم الرقص الشرقي.

