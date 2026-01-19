بالفيديو: هذا ما حصل على متن الطائرة القادمة إلى بيروت!

A + A -

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من نجوم لبنان خلال عودتهم بالطائرة بعد مشاركتهم في حفل Joy Awards الذي أقيم السبت الماضي في الرياض.وأظهرت المقاطع المصوّرة كلا من الممثل بديع أبو شقرا، الممثل طوني عيسى، الممثل يوسف الخال، الممثلة جيسي عبده، الممثلة زينة مكي، الفنانة نيكول سابا، الكاتبة نادين جابر، وهم يغنّون معاً أغاني للسيدة فيروز وصباح وأناشيد وطنية لبنانية حماسية، وقد اختلط تصفيقهم الحار وأصواتهم مع باقي المسافرين.كما انتشر فيديو ثان من طائرة ثانية تنقل نجوماً لبنانيين وسوريين، وكان من بينهم الفنان عاصي الحلاني وابنه الوليد، الفنان مروان خوري، الشامي، الممثل طلال مارديني، الفنان زياد برجي، الممثلة كارمن لبس، الممثلة ريتا حرب، وكانت الأجواء مميزة، حيث غنّوا أغنيات لعاصي وصابر الرباعي وتفاعلوا في ما بينهم بطريقة عفوية، وقد تم تداول الكثير من الفيديوهات على مواقع التواصل.