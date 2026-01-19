دعوى قضائية ضد نجمة لبنانية شهيرة جداً!

A + A -

فتحت النيابة العامة في مصر تحقيقًا بعد إحالة البلاغ الذي تقدّمت به الإعلامية بسمة وهبة ضد الفنانة اللبنانية مايا دياب، على خلفية تصريحات أثارت جدلًا وارتبطت بحديث دياب عن دينا الشربيني وأزمة طلاق كريم محمود عبدالعزيز من زوجته آن الرفاعي.ومن المقرر أن تستدعي النيابة بسمة وهبة، الثلاثاء، للاستماع إلى إفادتها بشأن البلاغ، ضمن متابعة التحقيق في الاتهامات الموجّهة إلى مايا دياب.وكانت هايدي الفضالي، محامية بسمة وهبة، قد تقدّمت بالبلاغ مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية، بينها طلب منع دخول مايا دياب إلى مصر، معتبرة أن التصريحات التي صدرت عنها "مسيئة" للمصريين، ولا سيما بعد تداول عبارة "سكروا تمكم" على أنها موجهة إليهم.وأثار تصعيد بسمة وهبة تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل، خصوصًا بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تنتقد مايا دياب بلهجة حادة، معتبرة أن القضية شأن مصري داخلي ومتسائلة عن سبب تدخل فنانة لبنانية فيها. (العين)