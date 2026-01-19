"شو الها معنى قدام الناس".. قُبلة حميمة بين فنانة لبنانية وزوجها تعرضهما للهجوم! (فيديو)

A + A -

شاركت الفنانة نيكول سابا وزوجها الممثل ورد الخال مؤخرا في حفل Joy Awards 2026 الذي أقيم في الرياض.

وأثار الثنائي موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تبادلهما قبلة حميمة قبيل الحفل ما عرضهما للانتقادات، فعلّق أحد المتابعين قائلا: " شو الها معنى هل قبلة قدام الناس".

الا ان نيكول تجاهلت الانتقادات، وحرصت على إبراز إطلالتها من الحفل عبر حسابها على "إنستغرام"، مع تقديم الشكر لرئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل شيخ على رعايته للحفل.

يُذكر أن نيكول تزوجت من يوسف الخال عام 2011، ورزقا بابنة تُدعى أيضا "نيكول" عام 2013.