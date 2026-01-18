بالصور: علاقة عاطفية بين نجم لبناني شهير وملكة جمال سابقة؟

A + A -

سيدتي - كلودين كميد



تتردد أنباء عن علاقة حب تجمع بين الفنان جوزيف عطية وملكة جمال لبنان للعام 2025 بيرلا حرب. ولم يدل أي من الطرفين بعد بأي معلومات تؤكد حقيقة هذا الأمر أم أنه يندرج ضمن الشائعات. فيما ذهب البعض لاعتبار أن أغنيته التي أصدرها مؤخراً بعنوان "ملكة على عرشها" قد أهداها لها.

بدت بيرلا حرب منسجمة مع غناء جوزيف عطية



تتردد أقاويل أن الفنان جوزيف عطية وملكة جمال لبنان بيرلا حرب يتواعدان ويلتقيان. وقد شوهدا معاً أكثر من مرة في العديد من المناسبات وأيضاً في الحفلات التي يحييها جوزيف حيث تكون بيرلا حاضرة وتلتقطها الكاميرات وهي منسجمة بشكل شديد مع غنائه، ومنها الحفل الخيري الذي أحياه جوزيف عطية منذ فترة في كازينو لبنان لصالح مركز Kids First Association ووثقته قناة Aghani Aghani.



هل أهدى جوزيف عطية أغنيته الجديدة "ملكة على عرشها" لبيرلا حرب؟



وكذلك كانت بيرلا حرب حاضرة أيضاً في حفل جوزيف عطية الذي كان يحيي ثاني حفلات مهرجان تونوفا في العقبة واقتربت من المسرح حيث كان جوزيف يغني. فأمسك بيدها وراح يراقصها وينظر إليها ويغني لها. وبدت بيرلا سعيدة وتضحك وهي تتمايل على أغانيه. وترددت أخبار تداولها العديد أن الأغنية التي أصدرها مؤخراً جوزيف عطية بعنوان "ملكة على عرشها" كانت إهداء خاصاً منه لـ بيرلا حرب وكأن عنوانها يرمز إلى التاج الذي تحمله بيرلا وهي ملكة على عرش الجمال.



كما أن إحدى صفحات المعجبين الخاصة بالفنان جوزيف عطية على التيك توك قامت بنشر صورة جمعت جوزيف عطية وبيرلا حرب من حفله في مهرجان تونوفا. الأيام القادمة كفيلة أن تثبت وتؤكد هذه الأقاويل أو تنفيها.



أغنية "ملكة على عرشها" وعلامة إعجاب من بيرلا حرب

أصدر الفنان جوزيف عطية مؤخراً أغنية "ملكة على عرشها" باللهجة المصرية من كلمات وألحان وتوزيع محمد يحيى وإخراج جود بردقان. وقد وصفها جوزيف أنها من أقرب الأغاني إلى قلبه حيث نشر عبر حسابه على إنستغرام فيديو كليب الأغنية وعلق عليه "ملكة على عرشها من أقرب الأغنيات إلى قلبي انشالله تحبوها قد ما انا بحبها .. متوفرة الآن على يوتيوب وكل المنصات". وكان لافتاً أن ملكة جمال لبنان بيرلا حرب وضعت علامة الإعجاب على منشور جوزيف عطية. كلمات الأغنية الرومانسية جاء فيها "جميلة جمال غريب ياخدك تروح ياخدك تسيب نفسك تروح لمكان عجيب جوا العيون وسحرها بحبها بحبها عسل طالع منها وعيونها قتلاني وانا قلبي سلِّم لها بحبها بحبها عسل طالع منها وعيونها قتلاني وانا قلبي سلِّم لها تحسها تحسها ملكة على عرشها حراسها بالملايين وقصور دهب ملكها وعشان كده بحبها واحب اقول عنها أسطورة الاساطير وقف الجمال عندها". وجاءت مشاهد الفيديو الكليب الرومانسية منسجمة مع كلمات الأغنية، وتحمل فرحاً بلقطاته المأخوذة بين أحضان الطبيعة واللوحات الراقصة التي شارك بها جوزيف والذي بدا أيضاً يعزف على الغيتار وظهر كذلك مع الأحصنة في الإسطبل.

بيرلا حرب ملكة جمال لبنان للعام 2025



وكانت بيرلا حرب فازت بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2025 في حفل أقيم في الرابع من أكتوبر الفائت برعاية وزارة السياحة اللبنانية بحضور عدد كبير من المشاهير والنجوم حيث تنافست مع 15 مشتركة ليتم تتويجها على عرش الجمال اللبناني، وفازت بيرلا حرب أيضاً بلقب ملكة جمال الثقة. وقد خطفت بيرلا حرب الأنظار في الحفل بجمالها وهدوئها وحضورها وثقتها اللافتة. وتبلغ بيرلا حرب حرب 22 عاماً. وهي من بلدة المعمرية في الجنوب اللبناني، متخصصة في الإدارة المالية والمصرفية من الجامعة اللبناينة الأميركية الـ LAU.

وأطلقت بيرلا حرب مشروعها خلال حفل ملكة جمال لبنان وهو تقديم حملات توعية لتقبل الذات وعدم الوقوع في فخ السوشيال ميديا. وردًا على السؤال الموحد الذي طرحته مقدمة الحفل هيلدا خليفة على المشركات الخمس اللواتي تأهلن للمرحلة الأخيرة من مسابقة جمال لبنان:" جمالك من جمال لبنان هو هاشتاغ رافق المسابقة إذا أردت اختيار عنوان آخر أو هاشتاغ آخر لهذه المسابقة ماذا تختارين ، أجابت بيرلا حرب: "أختار الأمل لأن مسابقة ملكة جمال لبنان تبرز لنا أن بالرغم من كل ما نمر به، نحن بحاجة لنقطة ضوء لترينا أن لبنان ليس سوادًا إنما ثقافة، جمال، وفن والأهم شيء هو القوة".

وعن شعورها بالفوز صرحت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب لقناة الـ LBCI عقب تتويجها باللقب أنه شعور لا يوصف قائلة:" إنه شعور لا يوصف وأنا سعيدة أنني سأتمكن من إيصال رسالتي وسعيدة لأن حلمي تحقق وإن شاء الله لا أخيب ظنكم. وأقول لبلدي لبنان كلك أمل لا تيأس ولا تستسلم نحن أبناؤك سنستمر بالعمل والمثابرة". عن أول مشروع ستنفذه قالت: أول مشروع سأقوم به للمرأة أن أكون صوتًا للمرأة وطموحها وحلمها الذي لا ينكسر وهي جزء مهم جدًا من المجتمع".