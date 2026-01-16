living cost indicators
ممثلة لبنانية شهيرة وتعرضها لعملية نصب!

16
JANUARY
2026
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثارت الفنانة مادلين طبر جدلاً واسعاً، بعد تصريحاتها عن الفنانة منة شلبي، مؤكدة أن لديها مشكلة في مخارج الحروف، لكنها حاولت تجاوزها، مشيرة إلى أن هذه المشكلة لا تقتصر عليها وحدها، بل يعاني منها عدد من أبناء جيلها في الوسط الفني.

وكشفت مادلين طبر أن فيلم الطريق إلى إيلات مثّل نقطة انطلاق حقيقية لها في مصر، معتبرة إياه من أبرز الأعمال في مشوارها الفني، إذ فتح أمامها أبواباً جديدة وعرّفها على الفنان محمد سعد، ما ساهم في ترسيخ حضورها على الساحة الفنية.

وأوضحت طبر أن نجاح الفيلم دفعها إلى تأسيس شركة إنتاج خاصة، إلا أنها تعرضت لعملية نصب أدت إلى خسارة الشركة بالكامل، ما تسبب في ابتعادها عن الفن لمدة تقارب خمس سنوات، قبل أن تعود وتفاجأ بتغيرات كبيرة طرأت على المشهد الفني.

وحول عدم حصولها على الجنسية المصرية، أكدت طبر أنها تشعر بانتماء عميق لمصر، ولا ترى أن الأوراق الرسمية شرط لإثبات هذا الشعور، قائلة إن عشقها لمصر لا نهاية له، ولا يحتاج إلى توثيق.

وتطرقت الفنانة إلى قلة مشاركاتها الفنية خلال السنوات الماضية، موضحة أنها اعتذرت عن أعمال عدة، من بينها عمل كان سيجمعها بالفنان محمد هنيدي. (الامارات 24)
