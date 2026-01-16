living cost indicators
وفاة مُفاجئة لفنان شاب عن عمر 29 عاماً! (صورة)

16
JANUARY
2026
في خبر حزين، توفي الفنان المصري محمد الإمام صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 29 عامًا.

وأعلن نبأ وفاته زميله الفنان سامح بسيوني، في منشور عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب سامح بسيوني في منشوره قائلا: "ادعوا للفنان محمد أمام بالرحمة والمغفرة رحمة الله عليك ياحبيبي يامبدع ياموهوب كان مثال للأخلاق والاحترام إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكشف صديق مقرب من الإمام سبب وفاته، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من سرطان في الغدد واكتشف المرض مؤخرًا، وتدهورت حالته الصحية وحجز بالعناية المركزة قبل وفاته بثلاثة أشهر.

وشارك في عدد من الأعمال الفنية، منها: مسلسل "حضرة العمدة" عام 2023، ومسلسل "لانش بوكس" عام 2024، ومسلسل "مسار إجباري" عام 2024.

وشارك في 4 أعمال في الموسم الرمضاني الماضي 2025 وهي "الغاوي" ومسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة الفنانة مي عز الدين.

كما شارك في مسلسل "حسبة عمري" بطولة الفنانة روجينا، ومسلسل "منتهي الصلاحية" مع محمد فراج وياسمين رئيس وهبة مجدي وغيرهم.

