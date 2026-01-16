الجمهور المصري غاضب من محمد رمضان.. هذا ما فعله

A + A -

قام الفنان المصري محمد رمضان بنشر فيديو على حسابه على تطبيق "إنستغرام" وجّه من خلاله رسالة غريبة للجمهور المصري بعد هزيمة منتخب مصر من منتخب السنغال فيبطولة الأمم الأفريقية أثار بها الجدل والغضب بين الجمهور.وقال رمضان في الفيديو: "دايمًا نبص لنص الكوباية المليان، هارد لاك لمنتخبنا عدم صعوده للنهائي، وألف مبروك للمنتخب المغربي، يستحق الصعود بجدارة".وأضاف: "إحنا زعلانين إن مصر مش في نهائي أمم أفريقيا، طيب ما مصر في النهائي، أنا مصري، وموجود في حفل ختام أمم أفريقيا بأغنية من توزيع المغربي العالمي ريد وان، ومعايا اتنين نيجيريين".وتابع: "منتخبنا واحنا كفنانين وإنتو في كل المجالات كل خطوة حلوة بنعملها فيها اسم بلدنا، فنبص للإيجابي. طبعًا كان نفسي أغني في النهائي وبلدي في النهائي بس معلش".وأضاف: "إحنا زعلانين إن مصر مش في نهائي أمم أفريقيا، طيب ما مصر في النهائي، أنا مصري، وموجود في حفل ختام أمم أفريقيا بأغنية من توزيع المغربي العالمي ريد وان، ومعايا اتنين نيجيريين".وتابع: "منتخبنا واحنا كفنانين وإنتو في كل المجالات كل خطوة حلوة بنعملها فيها اسم بلدنا، فنبص للإيجابي. طبعًا كان نفسي أغني في النهائي وبلدي في النهائي بس معلش".