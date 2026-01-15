الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة نجل المغني وكاتب الأغاني المعروف

A + A -

كشفت السلطات الأميركية تفاصيل وفاة إيثان براون، نجل المغني وكاتب الأغاني المعروف جاكسون براون، الذي توفي في 25 تشرين الثاني الماضي عن عمر 52 عامًا.وأوضح مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس أن سبب الوفاة يعود إلى تأثيرات مواد مخدّرة شملت الفنتانيل والميثامفيتامين والليدوكايين، مشيرًا إلى أن الوفاة صُنّفت على أنها حادث عرضي.وكان جاكسون براون (77 عامًا) قد نعَى ابنه عبر بيان نشره على صفحته في فيسبوك، عبّر فيه عن حزنه العميق، مطالبًا في الوقت نفسه باحترام خصوصية العائلة في هذه المرحلة الصعبة.يُذكر أن إيثان فقد والدته في سن مبكرة بعد انتحارها، وكان جاكسون قد تحدث عن طفله في مقابلة مع مجلة "رولينج ستون" العام 1974، واصفًا لحظاته المميزة مع إيثان، قائلاً: "أحب عندما يضحك، صوته الصغير، حنجرته الصغيرة"، معبراً عن فرحته الأبويّة، وحبه للعب مع ابنه، واكتشاف شخصيته المشاغبة والمرحة. (آرم نيوز)