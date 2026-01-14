هذا ما جرى مع ممثل شهير جدّاً بعد منتصف الليل!

A + A -

أوقفت شرطة لوس أنجلوس الممثل الكندي البريطاني كيفر ساذرلاند، بعد اعتدائه على سائق يعمل في إحدى خدمات النقل عبر التطبيقات.

وقالت الشرطة إن الحادثة وقعت في منطقة هوليوود بعد منتصف الليل، حيث استجابت دوريات الأمن لبلاغ يفيد عن وقوع اعتداء داخل مركبة نقل.



وأوضح بيان رسمي أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه به دخل السيارة واعتدى على السائق، إضافة إلى توجيه تهديدات جنائية له.

وأضافت الشرطة أن ساذرلاند، البالغ من العمر 59 عاماً، أُخلي سبيله بعد ساعات قليلة من توقيفه، عقب دفع كفالة مالية قدرها 50 ألف دولار، على أن يمثل أمام المحكمة في الثاني من شباط المقبل.