حالـتها الصحية حرجة… مطربة شهيرة تتعرض لحادث خطير برفقة شقيقها!

14
JANUARY
2026
كشف ماهر همامي، نقيب المهن الموسيقية في تونس، آخر تطورات الحالة الصحية للمطربة التونسية سهام قريرة، عقب تعرضها لحادث سير أثناء وجودها في مصر.

وأعلن همامي التفاصيل في بيان صحفي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، قال فيه: "تعلم النقابة التونسية للمهن الموسيقية المهن المجاورة أن الفنانة التونسية سهام قريرة المقيمة بجمهورية مصر العربية قد تعرضت إلى حادث مرور خطير رفقة شقيقها، وانقطعت أخبارها عن عائلتها في تونس منذ وقوع الحادث".

وتابع: "وقد بادرت النقابة بالتواصل مع الفنانة نرمين صفر المقيمة بالقاهرة، التي نشكرها على تجاوبها ومساندتها، حيث تولّت مشكورة تمكيننا من سبل الاتصال مع السفارة التونسية بالقاهرة".

وأضاف: "وبعد إعلام السفارة بهذا الإشكال، تحرّكت بجدية كبيرة وقامت بزيارة الفنانة سهام قريرة بالمستشفى، وأفادتنا بأن حالتها الصحية حرجة، مؤكدة مواصلة متابعة وضعها الطبي والاطمئنان على مستجدات حالتها".

