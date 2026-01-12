بعد توقيفه... إطلاق سراح ممثل شهير وهذا أوّل تعليق له!

A + A -

كشفت الصحافية التركية بيرسن ألتونتاش أنه تم الإفراج عن الممثل التركي جان يامان بقرار من النيابة العامة، بعد أخذ عينات لإجراء الفحوصات اللازمة، وتبيّن بأنه لا علاقة له بقضيّة المخدرات، التي تطوّرط بها العديد من الفنانين والمشاهير في تركيا.



وفي أول ظهور له بعد توقيفه، لفت يامان الأنظار بإطلالة أنيقة من العاصمة الايطالية، ووأعلن أنه بات حراً وانتقل الى روما.

وقال: "العودة إلى روما… إلى الصحافة الإيطالية العزيزة، الصحافة التركية دائماً ما كانت سيئة معي، لكن هذا ليس بالأمر الجديد! أرجوكم لا ترتكبوا خطأ نسخ ولصق الأخبار القادمة من مضيق البوسفور".

وأضاف: "هل تعتقدون أنني أتنقل ومعي مخدرات في وقت تقوم فيه الشرطة بتحقيقات صارمة وتعتقل العديد من المشاهير؟ لو كان ذلك صحيحاً، لما تم إطلاق سراحي في وقت قصير ولما كنت قادراً على العودة إلى إيطاليا في اليوم التالي. أحبكم".