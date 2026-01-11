فنان شهير جدًا يتعرّض لأزمة صحية مفاجئة... ويؤجّل حفله!

A + A -

أُصيب الفنان المصري هاني شاكر بأزمة صحية مفاجئة، مما استدعى تأجيل حفله المقرر على مسرح "تياترو أركان" في 23 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وأفادت وسائل إعلام محلية، السبت، بأن شاكر عانى من مشكلة في العمود الفقري، ودخل المستشفى لتلقي العلاج، وهو الآن بمنزله.

وتم تأجيل حفل "أمير الغناء العربي" هاني شاكر إثر وعكة صحية طارئة.

من جانبها أكدت الجهات المنظمة للحفل أن صحة الفنان تأتي في مقدمة الأولويات، وتمنت له الشفاء العاجل وعودته قريباً لجمهوره بكامل عافيته. حُدّد موعد جديد للحفل، وهو الخميس 2 أبريل (نيسان) المقبل، على مسرح "تياترو أركان"، مع بقاء صلاحية جميع التذاكر المباعة.

وقدّمت الجهات المنظمة والفنان هاني شاكر شكرهم للجمهور على تفهمهم ودعمهم، مؤكدين أن اللقاء المرتقب سيكون ليلة فنية استثنائية تليق بجمهور "أمير الغناء العربي".

وقبل أيام، نفى الفنان المصري هاني شاكر شائعات حول امتلاكه ثروة تقدر بمليار دولار، واصفاً هذه الأرقام بالمبالغ فيها وغير الواقعية.

وأوضح شاكر في ظهور تلفزيوني أن التزاماته الفنية والعائلية لا تسمح بتحقيق ثروات "خرافية"، مؤكداً أن ثروته بعيدة عن الأرقام المتداولة.

وأشار في تصريحات إعلامية إلى أن هذه الأرقام تتطلب نشاطاً تجارياً مربحاً، وهو ما نفاه تماماً.