بعد توقيف مذيعة تلفزيونيّة بارزة... القبض على ممثل شاب شهير!

أوقفت الشرطة التركية فجر اليوم، الممثل جان يامان، في مدينة إسطنبول، ضمن حملة واسعة لمكافحة المخدرات، تستهدف مشاهير الفن والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل إعلام تركية إن يامان البالغ من العمر 36 عاماً، كان بين من أوقفتهم الشرطة في عدة مواقع داهمتها دوريات تضم أكثر من مئة رجل أمن، وطالت فندقًا وملهىً ليلي وأماكن أخرى.

ومن المتوقع أن يخضع نجم مسلسل "الطائر المبكر" للفحص الطبي وسحب عينات من دمه وشعره، قبل التحقيق معه في النيابة العامة وإطلاق سراحه لحين ظهور نتيجة الفحص أو تركه محتجزًا.



ومن بين أبرز الموقوفين في قضية تعاطي المخدرات، المذيعة التلفزيونية المعروفة إيلا روميسا جيبيجي، التي اعترفت بالتعاطي للاستفادة من عقوبة مخففة.