زوجة إعلامي لبناني شهير تفقد جنينها! (صور)

كشفت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي زوجة الإعلامي اللبناني وسام بريدي انها كانت حاملا ولكنها للأسف أجهضت جنينها.

وروت ريم عبر منشور على حسابها على تطبيق انستغرام التجربة التي مرت بها بعد الإجهاض، مشيرة إلى انها أرادت ان تتحدث عن هذه التجربة الصعبة التي تمر بها بعض النساء لأنه لا يتم الحديث عن هذه الأمور علنا.وقالت ريم انه بعد مرور نحو أسبوعين على الإجهاض لا زالت تعاني من قلة النوم وان قلبها مكسور.

يُذكر ان ريم تزوجت من من الإعلامي وسام بريدي عام 2017 مدنيا في ميلانو بعد تعارفهما في برنامج "رقص النجوم" عام 2016.

في عام 2018 أنجبت ابنتها الأولى بيلا ماريا وفي عام 2020 رزقت بابنتها الثانية آيا صوفيا.