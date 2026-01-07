فنان لبناني يثير الجدل بعد مقابلته... وهذا ما قاله!

A + A -

في ظهور إعلامي، أثار الفنان اللبناني فارس كرم جدلًا واسعًا خلال حلوله ضيفًا على برنامج Neshan x مع الإعلامي نيشان، كاشفًا عن تفاصيل شخصية حساسة تتعلق بعلاقته بوالدته، ومرض والده الراحل، وتجربة طلاقه، إضافة إلى مواقفه من عدد من نجمات الغناء اللبناني.

خلال الحوار مع نيشان، والذي جاء بعد غياب طويل عن اللقاءات الإعلامية، قدّم فارس كرم صورة مختلفة عن حياته الخاصة، متحدثًا بلهجة مباشرة عن محطات شكّلت جزءًا كبيرًا من تجربته الإنسانية والشخصية، في حوار وصفه متابعون بالأكثر جرأة في مسيرته.

واستهل كرم حديثه بالتطرق إلى علاقته الوثيقة بوالدته، معبرًا عن حجم التعلق العاطفي بها، إذ قال: أنا مستعد أذبح أولادي من أجل أمي، هي لا تقارن بأحد في الكون، إلا بالعذراء مريم. أمي قديسة، وأنا أعتني بها بنفسي.



وأكد كرم أن والدته هي نقطة ضعفه في الحياة، قائلًا: بحبّها كتير أنا بحمّمها وبهتم فيها وقالتلي بدّي صلّيلك بس فل لحتى دغري تلحقني وما تطوّل عليّ.

واستعاد فارس كرم تفاصيل مرض والده ومعاناته في أيامه الأخيرة، كاشفًا عن لحظات قاسية عاشها خلال تلك المرحلة، وقال: كنت أقوي جرعة المورفين لأقـتله (لتخليصه من الألم)، ومرة حطيت له الفرد (المسدس) على رأسه. تصريحات عكست حجم الضغط النفسي والإنساني الذي رافق تلك التجربة، وأثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

المحور الأكثر إثارة للجدل في اللقاء كان حديثه الصريح عن طلاقه من زوجته هبة عزيز، حيث تطرق إلى التجربة بمرارة واضحة، قائلًا: الأبوة كسرتني، ويا ريتني بقيت عازب. وأضاف: لو شو ما عملت، الحق على فارس كرم لأنه نسونجي، ويا ريت ما غنيت نسونجي والتنورة.



وعن علاقته بزوجته السابقة، اكتفى بعبارة مقتضبة ومثل شعبي متداول، أثار تساؤلات عديدة: مطرح ما بتأمن، خاف. كما كشف أنه في طور استكمال إجراءات الطلاق، قائلًا: فشلت بالزواج ومش كل شي بيقولوا الخوري بالكنيسة صح إمي وإختي كانوا السبب إني إتزوّج هبة.