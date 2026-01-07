A + A -

كشفت الإعلاميّة رنيم بو خزام ما حصل معها، بعد انتهاء عملها ليلاً في الـ"ال بي سي"، وهي في طريقها إلى بيروت.

وقالت رنيم إنّها كانت تقود سيارتها بالسرعة المسموح بها على الأوتوستراد، وأضافت: "فيه سيارة ورايي بلشت تزمرلي وأنا ما زحت على اليمين لأنّه أنا ماشية الماكسيموم سبيد مش ماشية على البطيء".وتابعت بو خزام: "الاستاذ يلي بالسيارة بيقطع عني وبيكسر عليي هو وعم يقطع عني، وبوقف السيارة بنصّ الاوتوستراد".



وقالت: "الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي واجت فاتت فيي لانه كنا اتطبشنا كلنا بس لانه الاستاذ ما هانت عليه يضوي ويطفي ويزمر وانا ما زحلو".