للمرة الأولى... فنان لبناني شهير يكشف أسرارًا عن عائلته وطلاقه!

تحدث الفنان فارس كرم بكل جرأة عن حياته الشخصية والعائلية في إطلالة نادرة وبعد غياب عن الإعلام لسنوات مع الإعلامي نيشان ديرهرتونيان في برنامج Neshan X على قناة "الجديد".

وأكد كرم حبّه الكبير لوالدته وتعلّقه بها، مشيرا إلى انها نقطة ضعفه. وقال: "بحبّها كتير، أنا بحمّمها وبهتم فيها وقالتلي بدّي صلّيلك بس فل لحتى دغري تلحقني وما تطوّل عليّ".



وتحدّث عن مدى حبّه وتعلّقه أيضا بجميع أفراد عائلته، والده الراحل ووالدته وشقيقته مادونا وأولادها، لافتاً إلى أنه لم يتحمل رؤية والده يتألم قبل وفاته، وقال: "كنت قوّي المورفين لإقتله ومرة حطّيتله الفرد براسه".

وللمرة الأولى تطرق فارس لقضية طلاقه من زوجته هبة عزيز، حيث قال: "إنت معقول تطلّق مرتك وتطلب منك مليون دولار كتعويض! أصعب شي تحس حالك مكنة سحب مصاري من البنك (ATM)، في عقد عند الكل".

وكشف أسراراً عن حياته الشخصية فقال: "أنا بيتي على طول مفتوح، وإذا بدّي أقعد آكل بدو يكون معي 50 شخص، بيتي دايماً مفتوح للناس".

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان زوجاً صالحاً، قال: "إذا أنا ببيتي بتشوفني كيف بتعامل مع أهلي شو برأيك كون صالح مع ولادي وبيتي أو لأ!! ولو إنو وصلت وبدّي طلّق لأن أنا كان بدّي بيت بيشبه بيتنا، نحنا كرسي بأربع إجرين: بيي وإمي وإختي وأنا، ممنوع حدا يكسر إجر منهم، مستحيل لن أسمح لك".

واعترف كرم أيضاً بتعنيفه لزوجته لفظياً، فقال: "بعدها اعتذرت منها بس هي ما ردّت، ومتل ما أنا قاسي أنا ليّن، أنا كلّني قلب وطيبة وحنان".

وكشف فارس أيضا انه لم يجتمع بابنته مريم وابنه كرم منذ سنتين.

وأشار إلى أنه بصدد استكمال أوراق طلاقه، وتابع: "فشلت بالزواج ومش كل شي بيقولوا الخوري بالكنيسة صح، إمي وإختي كانوا السبب إني إتزوّج هبة"، وأضاف: "الأبوّة كسرتني وياريت بقيت عازب... ولو شو ما عملت الحق على فارس كرم لإنه نسونجي ويا ريت ما غنيت "نسونجي" و"التنورة"".

من جهة أخرى، أعلن كرم انه خسر 13 مليون و400 الف دولار في المصارف جراء الأزمة المالية في لبنان.