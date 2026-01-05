living cost indicators
فضيحة مدوية.. ممثلة شهيرة تكتشف أن زوجها كان متزوجا عليها من فنانة شابة منذ 7 سنوات! (صور)

5
JANUARY
2026
أعلنت الفنانة المصرية الشابة إيمان الزايدي طلاقها من لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد عبد المنصف، وهو زوج الفنانة لقاء الخميسي.

ونشرت الزايدي عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" صورة جمعتها بزوج الخميسي، أعلنت من خلالها عن طلاقهما بعد زواج شرعي دام أكثر من 7 سنوات، وهو ما أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت الزايدي على صورة جمعتها مع عبد المنصف قائلةً: "بعد زواج شرعي دام 7 سنوات، أُعلن انفصالي عن زوجي"، لتفاجئ متابعيها بهذا الخبر المثير للجدل.

ومع انتشار الخبر التزمت الخميسي الصمت ولم تعلّق على الخبر، فيما علّق عدد من متابعيها وجمهورها على خبر طلاق زوجها من الممثلة المغمورة بما يشكك في إمكانية استمرار زواجها.

يُذكر أن محمد عبد المنصف متزوج من لقاء الخميسي منذ حوالى 21 عاماً، حيث تزوجا في تموز عام 2004، وكانت لقاء قد كشفت خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه لميس الحديدي، عن قصة تعرّفها إلى عبد المنصف، حيث أكدت أنها رأته في حفل خاص، وكان هناك صديق مشترك بينهما هو الذي عرّفها إليه وتوطّدت العلاقة بينهما، ثم طلب يدها للزواج.

Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
